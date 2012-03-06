Комитет ВР определился с кандидатурой на омбудсмена

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал кандидатуру Евгения ЗАХАРОВА на должность уполномоченного ВР по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила действующий омбудсмен Нина КАРПАЧЕВА.

Она рассказала, что сегодня состоялось заседание комитета ВР по правам человека и он поддержал кандидатуру Е.ЗАХАРОВА. А, по информации Н.КАРПАЧЕВОЙ, кандидатуру Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Валерии ЛУТКОВСКОЙ, которая тоже претендует на этот пост, профильный парламентский комитет не поддержал, поскольку, по мнению большинства членов комитета, она не имеет опыта правозащитной деятельности.

Вместе с тем, Н.КАРПАЧЕВА отметила, что так или иначе решение об избрании кандидатуры на должность уполномоченного будут принимать депутаты Верховной Рады на своем заседании. «Давайте подождем», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.