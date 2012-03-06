В ПР уже хотят перенести выборы

Народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ считает, что парламентские выборы в Украине лучше было бы провести летом.

Как сообщали УНИАН в Институте Горшенина, об этом В.ЛУКЬЯНОВ сказал, комментируя результаты опроса народных депутатов, проведенного институтом, в котором 88,4% респондентов высказались за проведение следующих парламентских выборов в октябре 2012 года, а 7,5% опрошенных – за синхронизацию выборов с президентскими в 2015 году.

По мнению В.ЛУКЬЯНОВА, было бы хорошо, если бы парламентские выборы прошли в Украине раньше октября 2012 года.

«Я понимаю, что в марте они уже не пройдут, но если бы они прошли, допустим, в конце лета, то было бы только лучше. Бюджетный процесс у нас как раз приходится именно на избирательную кампанию. Если уходящий парламент не примет бюджет, то вновь собранный парламент вовремя бюджет вряд ли сможет принять. А задержка бюджетного процесса ведет к тому, что не будет никаких капитальных расходов в течение первого квартала. Отсутствие государственных расходов по программам развития негативно влияет на экономический рост», - сказал он.

Комментируя данные опроса о том, что 39,4% народных депутатов еще не определились, будут ли они принимать участие в следующих парламентских выборах, при этом 88,4% опрошенных высказываются за проведение следующих выборов в октябре 2012 года, В.ЛУКЬЯНОВ высказал мнение, что много народных депутатов еще не определились со своим участием в предстоящих парламентских выборах, поскольку до дня голосования еще достаточно много времени. «Это опровергает тот миф, что у депутата в голове только выборы. До выборов еще достаточно далеко, и многие заняты больше своей работой в комитетах и в Верховной Раде. Я думаю, что те, кто работают в округах, больше понимают, что те вопросы, которые сегодня задают их избиратели, определят их дальнейшую судьбу на участке. А те депутаты, которые не сфокусировались на участке, не определили - надо это им или не надо - меньше сфокусированы на продлении своей работы в Верховной Раде», - считает В.ЛУКЬЯНОВ.

Народный депутат от Коммунистической партии Украины Александр ГОЛУБ связывает такую неопределенность депутатов с участием в выборах с тем, что кроме политического противостояния между различными политическими силами существует политическое противостояние между различными группировками внутри этих политических сил. «Это накладывает неопределенность на действия тех или иных народных депутатов», - считает А.ГОЛУБ.

По его мнению, тот факт, что большинство народных депутатов еще не определились со своим участием в предстоящих парламентских выборах также связан с законодательной неопределенностью. «Есть обращение в Конституционный Суд, и неизвестна окончательная судьба закона, разрешающая одновременное баллотирование по спискам и по округу. Именно эта норма сегодня сдерживает народных депутатов от принятия окончательного решения. Кроме того, целый ряд коллег, наверное, еще не знает о том, какие будут внутрипартийные расклады. В первую очередь, безусловно, это касается больших фракций, таких как Партия регионов или БЮТ», - полагает А.ГОЛУБ.

При этом он отметил, что парламентские выборы должны состояться осенью 2012 года. «Совершенно очевидно, что у партии власти нет возможности пролонгировать срок этого парламента с тем, чтобы он был достаточно легитимным и признан общественностью. Мне сегодня трудно представить какие-то чрезвычайные события, которые могли бы отложить эти выборы до 2015 года. Хотя мы помним, что Президент не раз высказывал идею о том, что он не против совмещения президентских и парламентских выборов», - сказал А.ГОЛУБ.

Научный директор Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ считает, что большинство народных депутатов хотели бы идти на предстоящие парламентские выборы по партийным спискам. «Но мы понимаем, что с пятипроцентным барьером часть маленьких партий просто «пролетает», а со списками партий побольше – неизвестно, возьмут ли их туда. Также неизвестно, какая будет окончательная конфигурация на выборах, кого большие партии будут включать в свои партийные списки. Кроме того, народные депутаты ждут решения Конституционного Суда – можно ли одновременно баллотироваться по мажоритарным округам и по партийным спискам», - сказал политолог.

По его мнению, на сегодняшний день роль парламента при принятии важных для страны решений нивелирована. «О чем же думали, когда подавали обращение в Конституционный Суд? Конечно, в нынешней ситуации парламент просто низведен до уровня органа, который штампует решения, которые принимают на Банковой. Какой-то части депутатов это выгодно. Потому что очень удобно, когда тебе не нужно думать – голосуешь так, как махнула рука ЧЕЧЕТОВА.

С другой стороны, очевидно, что для людей активных и думающих, которые среди депутатов все-таки имеются, очевидно, что нельзя не понимать ту роль, в которой оказался парламент. Вот во Франции – доминирующая роль президента, но правительство формируется по результатам парламентских выборов. И оно (правительство) несет парламентскую ответственность, парламент может отправить правительство в отставку. Возможности Президента для того, чтобы давить на правительство, снимать министров или даже премьер-министра, ограничены. У нас это не так», - отметил А.ГАРАНЬ.

При этом он негативно оценил то, что среди народных депутатов нашлись те, кто поддерживает перенос парламентских выборов на более отдаленное время, чем октябрь 2012 года. «Любой здравомыслящий человек не может поддержать перенос на 2015 год. Потому что это просто открытая диктатура. Большинство депутатов, по крайней мере, формально, соглашается с тем, что так делать нельзя. Но вот те, кто так не считает – это ужасно, что у нас есть депутаты, которые могут думать таким образом», - сказал эксперт.