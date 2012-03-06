Прокуратура возбудила дело против лидера «Союза спасения Донбасса»

Донецкая прокуратура возбудила уголовное дело против председателя общественной организации «Союз спасения Донбасса», депутата Ленинского в Донецке районного совета Дмитрия ВЕРЗИЛОВА по обвинению в сопротивлению представителю власти.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил как сам Д.ВЕРЗИЛОВ, так и пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По информации областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено 27 февраля 2012 года прокурором области «в отношении одного из депутатов Ленинского районного в городе Донецке совета» по ч.2. ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) и ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В данном сообщении отмечается, что в материалах доследственной проверки собрано достаточно доказательств, указывающих на наличие в действиях депутата признаков составов указанных преступлений.

«Проверкой установлено, что депутат, достоверно зная, что Донецкая областная государственная администрация является объектом со специальным режимом посещения, с целью умышленной организации нарушения общественного порядка для повышения своего политического рейтинга, призвал собранную им же группу людей из числа участников митинга, пройти в здание Донецкой ОГА, - объяснили в прокуратуре. - После этого он, оказывая сопротивление работникам правоохранительного органа, действуя вопреки их требованиям, попытался проникнуть в здание. При этом депутат нанес двоим работникам милиции несколько ударов, квалифицированных впоследствии, как легкие телесные повреждения.

3 марта депутату предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Ведется следствие, расследование по делу поручено следственному отделу прокуратуры Донецкой области.

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Со своей стороны Д.ВЕРЗИЛОВ заявил, что уголовное дело против него было возбуждено не 27, а 29 февраля 2012 года, сразу после того, как возглавляемая им общественная организация 28 февраля провела под стенами прокуратуры Донецкой области митинг с требованием отменить необоснованное повышение для населения тарифов на услуги ЖКХ и привлечь мэра Донецка к уголовной ответственности. «У меня на руках постановление от 29 февраля о возбуждении прокурором уголовного дела против меня», - сказал лидер организации «Союз спасения Донбасса».

Он напомнил, что накануне проведения митинга 28 февраля против повышения коммунальных тарифов, донецкие общественные активисты жаловались на постоянное давление со стороны следователей прокуратуры Донецкой области. Так, 30 активистов общественного движения «Союз спасения Донбасса» перед проведением митинга вызвали на допрос в прокуратуру, где людей убеждали отказаться от участия в акции протеста, угрожая возбуждением уголовных дел.

По словам членов общественной организации «Союз спасения Донбасса», уголовное дело против их лидера Д.ВЕРЗИЛОВА возбуждено по событиям, которые происходили еще в ноябре прошлого 2011 года. Тогда (28 ноября) около 100 участников митинга против роста тарифов и обманутых вкладчиков кредитных союзов пытались ворваться в здание Донецкой облгосадминистрации для того, чтобы передать свою резолюцию руководству области, среди них был и Д.ВЕРЗИЛОВ.

«Возбуждение уголовного дела против меня «за сопротивление власти» было прогнозируемым явлением, которое напрямую связано с моей активной гражданской позицией и общественной деятельностью. Это свидетельствует о преступном сговоре руководства Партии власти и прокурора Донецкой области», - заявил Д. ВЕРЗИЛОВ корреспонденту УНИАН, добавив, что его «сегодня весь день допрашивают».