Омельченко напомнил, как Бессмертный погорел на старостах

Народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александр ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что предложенная властью административно-территориальная реформа имеет большие риски.

Такое мнение А.ОМЕЛЬЧЕНКО выразил в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

"Я убежден, что в ближайшие три года говорить об административно-территориальной реформе нет никакого смысла", - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его мнению, для успешного проведения административно-территориальной реформы необходима другая почва. "Социальная депрессия, давление на оппозицию, жесткая централизация власти, критические пробелы в экономической политике, двуличие на международной арене... Это чтобы вы не забывали, на какой платформе власть сообщает о начале самой сложной и самой болезненной реформы", - добавил он.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что власть заявила о проведении админреформы для того, чтобы по существу ничего не менять, но отвлечь народ".

"Я убежден, что административно-территориальная реформа в условиях социальной и экономической депрессии, жесткой централизации власти, давления на оппозицию, коррупции, миллиардных дыр в бюджете, целенаправленного уничтожения сельского хозяйства, сельских жителей как класса и т. п. - блеф", - убежден депутат.

По его словам, для реализации реформы такого уровня и масштаба необходимо наличие нескольких обязательных факторов. "Во-первых, нужна стабильная экономическая основа и гарантированный бюджет. Мы же имеем 57-миллиардную дыру в 2012 г. Во-вторых, должна быть четко сформулирована идеология реформы и настроен диалог с обществом. Люди боятся объединения, общин, старост. БЕССМЕРТНЫЙ (Роман БЕССМЕРТНЫЙ - вице-премьер-министр по вопросам административной реформы в правительстве, сформированном после Помаранчевой революции, - УНИАН) в Макаровскому районе на старостах (прямая ассоциация с полицаем) и погорел в 2006-м. А, не приведи Господь, объединим два района - какое название останется? Кто потерял свое - сразу против. В-третьих, а что, кто-то уже обнародовал новую карту Украины с новыми административными единицами? Прежде чем выходить с таким законом в парламент. Что, уже есть что обсуждать?", - спросил он.

"Весь мир видит демократию в децентрализации власти. Куда входят: а) самоуправление на уровне гражданин—село—поселок—город—район—область—страна. А это сельский депутат, городской, районный, областной, депутат ВР; бы) многопартийность; в) доступ к управлению государством женщин и молодежи. Царского престола, как видите, в этом перечне нет. Инициатива и демократизация не происходят по команде. Они развиваются в каждом селе, общине, городе, столице в свободных условиях. Экономических, политических, социальных, общественных. Хоть бы какими были их границы", - заявил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Издание также сообщает, что Кабинет министров направил на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроект, предусматривающий начало глубокой децентрализации власти, - от изменения формы государственного строя (которая нуждается в дальнейшем внесении изменений в Конституцию) и до передачи финансов и полномочий на места.

Парламентский профильный комитет должен рассмотреть указанный законопроект на заседании 12 марта.