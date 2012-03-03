Соболев: Азаров планирует гиперинфляцию

Кабинет Министров разрабатывает порядок расчетов в условиях гиперинфляции.

Об этом заявил депутат от БЮТ Сергей Соболев в эфире "Шустер Live".

Он рассказал, что на прошлом заседании правительства было обнародовано "очень интересное постановление "О порядке расчетов в условиях гиперинфляции".

"Это ничего вам не напоминает? Постановление разработано министерством финансов. Что после такого ожидать народу Украины?", - отмечает политик.

Украинская правда