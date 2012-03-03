Соболев: Азаров планирует гиперинфляцию
09:14, 03 марта 2012Политика
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Политик утверждает, что на прошлом заседании правительства было обнародовано постановление "О порядке расчетов в условиях гиперинфляции".
|Сергей Соболев
Об этом заявил депутат от БЮТ Сергей Соболев в эфире "Шустер Live".
Он рассказал, что на прошлом заседании правительства было обнародовано "очень интересное постановление "О порядке расчетов в условиях гиперинфляции".
"Это ничего вам не напоминает? Постановление разработано министерством финансов. Что после такого ожидать народу Украины?", - отмечает политик.
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