Губернатор: в парламент должны идти сильные хозяйственники

Глава Винницкой облгосадминистрации, председатель областной организации Партии регионов Николай ДЖИГА убежден, что в Верховную Раду в мажоритарных округах должны баллотироваться «свои» сильные хозяйственники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ДЖИГА сказал во время брифинга в Виннице.

«Должны идти сильные хозяйственники, свои, никаких чужих. Не люблю чужих, должны быть свои. И я считаю, что люди поддержат только тех, кто является выходцем из Винницкой области, кто работает здесь, кто что-то здесь делает, кто старается, а не только обещает», - сказал Н.ДЖИГА.

По его мнению, люди уже разобрались: кто работает, а кто только говорит. «Говорить умеют очень многие, но не все те, кто красиво говорит, могут работать. У нас есть многие люди, которые не очень публичные, но работают нормально. Например, у меня один глава райадминистрации, который работает полгода, – у него рейтинг сегодня за 70% доверия населения, и это нормально, хотя не часто его увидишь на телевидении – он просто работает», - сказал Н.ДЖИГА.

Как заметил губернатор, «была проведена серьезная социология исследования общественного мнения по всем руководителям районов». «На сегодняшний день мы имеем четкую картину: есть такие руководители, у которых поддержка по 16%», - добавил Н.ДЖИГА.