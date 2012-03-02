Женщины парламента ополчились против Литвина

Народные депутаты, члены межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» возмущены словами главы украинского парламента Владимира ЛИТВИНА о том, что женщина «стоит на ни зшей ступени, чем мужчина».

Это заявление от имени объединения озвучили сопредседатели – народные депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО (НУ-НС), Елена КОНДРАТЮК (БЮТБ) и Юлия КОВАЛЕВСКАЯ (ПР), говорится в переданном УНИАН заявлении депутатского объединения.

Депутатки напоминают, что это не первое заявление председателя Верховной Рады Украины, которая воспринимается как дискриминационное и такое, которое нарушает гендерное равенство и элементарную этику. «Подобные высказывания воспринимаются как откровенное пренебрежение к украинским женщинам и к женщинам в политике, в частности», - считают депутатки.

«Еще больше удивления вызывает то, что спикер позволяет себе свободную трактовку основ христианства. Православная традиция - это особое почитание Богородицы, которая дала жизнь Спасителю. Также удивляет взгляд академика, доктора наук, историка ЛИТВИНА на украинскую ментальность и традицию, в которой якобы женщине отводится второе место. В украинской истории есть немало примеров героических женщин, украинцы всегда воспитывали детей в уважении к женщине-матери», - отмечается в заявлении межфракционного объединения.

«Шовинистические заявления представителей власти по отношению к женщинам в Украине становятся нормой. Такими заявлениями о второсортности женщины обществу навязывают мнение о какой-то вымышленной этими невоспитанными и необразованными мужчинами - политиками «патриархальной традиции», о роли женщины как домашней обслуги. Подобная философия отдаляет Украину от ЕС, где гендерное равенство является признаком демократического общества и важной составляющей политики".

МФО «Равные возможности» осуждает какие-либо проявления демонстративного навязывания стереотипов относительно пассивной роли женщины в обществе и политике.

Представители объединения «Равные возможности» ожидают извинений от спикера Верховной Рады В.ЛИТВИНА за некорректные высказывания в адрес женщин, и призывают избирателей на будущих парламентских выборах не поддерживать тех политиков, которые открыто дискриминируют права женщин на активную жизненную и политическую деятельность.

Напомним, сегодня, 2 марта, В.ЛИТВИН высказал сомнение в целесообразности законодательного определения квот представительства женщин в органах государственной власти. "Но общество не будет выполнять (законодательные нормы), если мы не избавимся того, что у нас является уже традицией и, в принципе, оно входит в христианскую ментальность, согласно которой мужчина, - это высшее существо, поскольку женщина создана была из ребра Адама. Соответственно, она уже стоит на низшей ступени", - сказал он.