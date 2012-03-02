МВФ меняет руководителя миссии в Украине?

Международный валютный фонд принял решение заменить главу миссии в Украине.

Об этом УНИАН сообщил источник в финансовых кругах.

По информации источника, уже в ближайшее время новый руководитель миссии может прибыть в Украину для обсуждения вопроса о продолжении программы сотрудничества.

«Ожидается, что вскоре новый руководитель миссии приедет в Украину», - сказал собеседник агентства. При этом он не смог уточнить причины, по которым будет заменен руководитель миссии МВФ в Украине.

По неподтвержденной пока информации, новый руководитель миссии ранее занимался аналогичной работой в Беларуси.

Напомним, что главой миссии МВФ по Беларуси на сегодняшний день является Крис ДЖАРВИС.

Напомним, миссию МВФ в Украине с декабря 2009 года возглавляет Танос АРВАНИТИС. Он был назначен на эту должность вместо Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ, которая возглавляла миссию МВФ с конца 2008 года.