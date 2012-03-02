МВФ меняет руководителя миссии в Украине?
По информации источника новый глава скоро приедет в Украину
Международный валютный фонд принял решение заменить главу миссии в Украине.
Об этом УНИАН сообщил источник в финансовых кругах.
По информации источника, уже в ближайшее время новый руководитель миссии может прибыть в Украину для обсуждения вопроса о продолжении программы сотрудничества.
«Ожидается, что вскоре новый руководитель миссии приедет в Украину», - сказал собеседник агентства. При этом он не смог уточнить причины, по которым будет заменен руководитель миссии МВФ в Украине.
По неподтвержденной пока информации, новый руководитель миссии ранее занимался аналогичной работой в Беларуси.
Напомним, что главой миссии МВФ по Беларуси на сегодняшний день является Крис ДЖАРВИС.
Напомним, миссию МВФ в Украине с декабря 2009 года возглавляет Танос АРВАНИТИС. Он был назначен на эту должность вместо Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ, которая возглавляла миссию МВФ с конца 2008 года.