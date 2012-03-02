Азаров просит поделиться рецептом от стресса

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уже адаптировался к стрессовым ситуациям.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

«Со стрессом бороться невозможно. Его либо не допускаешь, либо к нему привыкаешь. Последнее я использую в своей практике. Я уже адаптировался к стрессовым ситуациям, поскольку они меня сопровождают постоянно. Но, а если это так, то, в принципе, это такое же нормальное состояние, как и сон для человека. Может быть, вы не согласны с этим?», - отметил Н.АЗАРОВ.

Также он попросил пользователей Facebook написать ему рецепт борьбы со стрессом. «Может быть, каждый день надо выпивать по стакану валерьянки? Давайте подискутируем», - предложил глава правительства.