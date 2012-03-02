Посол Дании в шоке: видит в Киеве машины, как в Челси

Посол Дании в Украине Микаэль Борг-Хансен получает письма от депутатов датского парламента, возмущенных жестким обращением с животными в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Дипломат отметил, что посольство получает письма по поводу уничтожения бездомных собак в Украине.

"Это больше касается наших нидерландских коллег. В их парламенте есть партия, которая занимается правами собак и в целом зверей. Мы тоже получали такие письма от депутатов. Но чаще депутаты пишут из-за дела Юлии Тимошенко", - добавил Борг-Хансен.

"Если в Украине есть проблема бездомных собак, то надо гуманно относиться к животным, не пользоваться ядом, а стерилизовать или убивать их быстро гуманным способом", - считает он.

Посол также удивился количеству дорогих машин в Украине.

Он отметил, что в Дании "депутаты любят показать, какие они демократы", и приезжают в парламент на велосипедах.

"Если они хотят иметь машину, то обязаны наравне со всеми платить очень высокий налог на автомобиль. Есть ли вообще машины "Бентли" в Королевстве Дания? Я не думаю. Для меня было шоком увидеть на улицах Киева те же машины, что и в Челси. Я жил и работал в самом богатом квартале Лондона, я был там самым бедным человеком и видел там те же машины, что и здесь, где такая бедность среди населения! Как это может быть", - уточняет Борг-Хансен.

По мнению дипломата "это значит, что люди вообще не платят налогов".