Посол Дании в шоке: видит в Киеве машины, как в Челси
Есть ли вообще "Бентли" в Королевстве?
|Микаэль Борг-Хансен
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
Дипломат отметил, что посольство получает письма по поводу уничтожения бездомных собак в Украине.
"Это больше касается наших нидерландских коллег. В их парламенте есть партия, которая занимается правами собак и в целом зверей. Мы тоже получали такие письма от депутатов. Но чаще депутаты пишут из-за дела Юлии Тимошенко", - добавил Борг-Хансен.
"Если в Украине есть проблема бездомных собак, то надо гуманно относиться к животным, не пользоваться ядом, а стерилизовать или убивать их быстро гуманным способом", - считает он.
Посол также удивился количеству дорогих машин в Украине.
Он отметил, что в Дании "депутаты любят показать, какие они демократы", и приезжают в парламент на велосипедах.
"Если они хотят иметь машину, то обязаны наравне со всеми платить очень высокий налог на автомобиль. Есть ли вообще машины "Бентли" в Королевстве Дания? Я не думаю. Для меня было шоком увидеть на улицах Киева те же машины, что и в Челси. Я жил и работал в самом богатом квартале Лондона, я был там самым бедным человеком и видел там те же машины, что и здесь, где такая бедность среди населения! Как это может быть", - уточняет Борг-Хансен.
По мнению дипломата "это значит, что люди вообще не платят налогов".