Лидера избирательного списка «Батькивщины» определит жребий?

Народный депутат Украины Владимир ЯВОРИВСКИЙ (фракция «БЮТ-Батькивщина») не исключает, что лидера избирательного списка партии может определить жребий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Луганске.

В.ЯВОРИВСКИЙ отметил, что в партии есть проблема с тем, кто возглавит список.

Он считает, что такой «сумасшедший вариант - потянуть жребий» возможен, если не будет освобождена осужденная лидер «Батькивщины», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Нет замены Юле. Этого не сможет сделать ни ТУРЧИНОВ, ни КОЖЕМЯКИН – никто», – сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

Также народный депутат сообщил, что объединенная оппозиция уже окончательно согласовала кандидатуры «мажоритарщиков» в округах.

В.ЯВОРИВСКИЙ опроверг намерение экс-президента Виктора ЮЩЕНКО пойти на выборы по списку оппозиции. «Его никто не возьмет ни в какой список! Такого человека в политике не должно быть! Если он пойдет по округу, я лично поеду на этот округ – он никогда не пройдет!", – заявил В.ЯВОРИВСКИЙ.