Тюремщики удовлетворены здоровьем Иващенко

Врачи признали удовлетворительным состояние здоровья бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО, который содержится в Киевском СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, 23 февраля на территории Киевского СИЗО при участии врачей Министерства здравоохранения и ГПтС Украины был проведен комиссионный осмотр состояния здоровья В.ИВАЩЕНКО.

«По результатам медицинского осмотра члены комиссии констатировали, что с 24 января т.г. В.ИВАЩЕНКО отмечает некоторое улучшение состояния своего здоровья, уменьшение болевого синдрома. Общее состояние больного врачами признано удовлетворительным. В акте комиссионного осмотра также указано, что в лечении в специализированных учреждениях здравоохранения за пределами Киевского СИЗО заключенный не нуждается», - сказано в сообщении.

Сейчас В.ИВАЩЕНКО продолжает в полном объеме получать лечение в условиях медицинской части Киевского СИЗО, назначенное по результатам предыдущих комиссионных осмотров специалистов Минздрава Украины.

Одновременно, по результатам вчерашнего комиссионного осмотра В.ИВАЩЕНКО назначено дополнительное медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, которое будет проводиться в пределах Киевского СИЗО.

Состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО продолжает находиться под динамичным наблюдением медперсонала Киевского СИЗО.

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО очень ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.