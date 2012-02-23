Журналисток призвали объявить бойкот Могилеву

Журналисты должны игнорировать премьера Крыма Анатолия Могилева после инцидента с депутатом крымского парламента Александрой Кужель.

Такое мнение озвучила депутат от НУНС Ирина Геращенко в эфире 5 канала.

"Я призываю, журналисток просто отказаться принимать какие-либо комментарии у господина Могилева до тех пор, пока он не извинится перед Александрой Кужель", - отметила она.

"Мне кажется, это будет очень такой европейский правильный пример, как показать мужчинам при власти, что власть жесткое мужское лицо, но это не европейское лицо... Журналисты-мужчины тоже должны присоединиться", - считает Геращенко.

По ее мнению Комитет Верховной Рады по свободе слова должен мониторить не только соблюдение прав журналистов, но и права спикеров.

Как известно, между премьером Крыма Анатолием Могилевым и депутатом крымского парламента Александрой Кужель произошла перепалка.

В ответ Могилев, нарушив регламент, вышел к трибуне и бросил в адрес Кужель: "Вы удивительно загорели на курорте, будьте добры, отдыхайте дальше. Крым спокойно проживет без вас! То вас крымская земля волнует, то охотничьи угодья. Будете платить арендную плату, мы вам дадим землю в степном Крыму и выращивайте там коров".

Под конец сессии Могилев добавил, что оппозиционное поведение Кужель объясняется возрастом, когда у женщин начинаются психические расстройства.

Украинская правда