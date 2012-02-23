Янукович уже говорил с Порошенко о его назначении министром

Премьер-министр Николай АЗАРОВ предложил кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность министра экономики.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал в интервью для программы «Вечера с Виталием Коротичем», сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что уже имел короткую беседу с П.ПОРОШЕНКО, во время которой тот кратко изложил свое виденье организации работы Министерства экономики и собственных шагов в качестве его руководителя.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он остался в целом доволен тем, что услышал предварительно, и теперь ожидает от П.ПОРОШЕНКО письменного изложения его плана действий.

«Я ему сказал: подготовьте, пожалуйста, Петр Алексеевич, очень сжатую, короткую программу, с чем бы вы хотели прийти в Министерство экономики», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Среди других тем, затронутых во время интервью для программы «Вечера с Виталием Коротичем»: пути реформирования страны, сотрудничество с МВФ, украинско-российские газовые переговоры.

Интервью выйдет в эфир Первого национального канала в субботу, 25 февраля, в 12.30 и в воскресенье, 26 февраля, в 22.00.