Итоговая конференция ВОО поисковых организаций «Союз «Народная память»

В субботу, 25 февраля, в Киеве состоится ежегодная итоговая конференция Всеукраинского общественного объединения поисковых организаций «Союз «Народная память».

В мероприятии примут участие около 100 представителей официальных поисковых организаций из 20-ти областей Украины.

В июне прошлого года представители этих организаций впервые за годы Независимости учредили Всеукраинское объединение поисковиков и провели в Киеве II Всеукраинский съезд поисковых организаций Украины.

В повестке дня конференции - подведение итогов за прошлый год и планы на новый поисковый сезон, а также вопрос взаимодействия общественных поисковых организаций с государственными органами, налаживание международного сотрудничества, усовершенствование поискового законодательства реформирования работы Государственной межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете министров Украины и др.

На конференцию приглашены:

Петр ЦИБЕНКО - народный депутат Украины, председатель Совета ветеранов Украины;

Виктор ВОРОНИН - первый заместитель председателя Государственной службы архивов Украины;

Андрей ТАРАНОВ – заместитель начальника управления Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отчизны;

Дмитрий ВОЛОШЕНКОВ - заместитель главы Одесской областной государственной администрации;

Вероника ВЫБОРНОВА - эксперт по взаимодействию с Международной службой поиска, сотрудник Представительства Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси, Молдове и Украине;

Антон ТОРГАШЕВ - директор редакции российского журнала «Военная археология»;

Лидия ГОЛУБЧИК - директор Центра охраны достопримечательностей и историко-культурного наследия Днепропетровской ОГА;

Ярослав ОНИЩУК – заместитель директора Львовского областного коммунального предприятия «Судьба»,

а также представители Министерства регионального развития, строительства и ЖКГ Украины, которое выполняет функцию рабочего аппарата Государственной межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий.

Следует отметить, что за последний год официальное поисковое движение в Украине значительно активизировалось именно благодаря созданию общеукраинской общественной организации. За годы независимости силами организаций-членов ВОО найдено более 20 тысяч погибших воинов, установлены имена почти 400 найденных солдат, а также имена еще свыше 2,5 тысяч погибших, занесенных раньше в базу данных. За время своей работы украинские поисковики провели почти 400 торжественных перезахоронений и около 200 вахт памяти, а также активно участвовали в подобных мероприятиях в других странах. Лишь в прошлом году во время Международной вахты памяти в Беларуси поисковики из Днепропетровской области, благодаря свидетельствам местного жителя, отыскали в болоте сбитый советский самолет-истребитель.

О других результатах работы поисковых организаций – членах ВОО «Союз «Народная память» за прошлый и предыдущие годы вы сможете узнать, лично пообщавшись с участниками во время конференции.

Просим аккредитоваться для участия в мероприятии до 19.00 пятницы, 24 февраля, по телефонам:

096-542-55-62 – контактное лицо Наталия АНДРУСЕНКО

или

067-886-19-22 – контактное лицо Роман МАЛКО.

Поскольку мероприятие будет проходить в предместье Киева, организаторы обеспечат доставку журналистов на конференцию и назад.

Начало мероприятия: 25 февраля в 13.00, выезд от станции метро «Житомирская» - в 12.00.