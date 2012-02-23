По парламенту поползли слухи, что для Азарова держат «запасной аэродром»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает, что в парламенте ходят слухи о том, что должность главы Счетной палаты держат для Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сказал на брифинге.

Комментируя последние кадровые изменения в правительстве Украины, Н.ТОМЕНКО отметил: «Президент Украины пошел по эволюционному пути. Это ошибочный для Президента путь». Он добавил, что если Президент Украины «до 25 февраля не уволит правительство за проваленные проекты и обещания, не уволит наиболее одиозных глав облгосадминистраций, которые уже местными феодалами стали, то тогда оценка их деятельности переходит на Президента, тогда, конечно, больше оценки «два» я бы поставить не мог Президенту».

Н.ТОМЕНКО отметил, что В.ЯНУКОВИЧ «пытается сохранить АЗАРОВА в должности премьер-министра и фактически завести в правительство тех людей, которые будут реально руководить правительством». По его словам, таким образом, опосредствованно будет уволено правительство.