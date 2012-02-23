Путину предлагают поставить памятник главе Кубанской республики

Сопредседатель организации Луганска Общественная инициатива «Правое дело» Дмитрий СНЕГИРЕВ обратился к премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ с предложением установить в Краснодаре памятник историческому деятелю времен Гражданской войны Николаю Рябоволу.

Об этом УНИАН сообщил сам Д.СНЕГИРЕВ, отметив, что обращение было отправлено письмом 21 февраля.

По мнению Д.СНЕГИРЕВА, Н.Рябовол был украинцем и поэтому установка памятника ему «будет способствовать восстановлению исторической справедливости и подчеркнет ту выдающуюся роль украинцев в развитии территорий современного Краснодарского края и неразрывную связь этих территорий с Украиной».

«В Украине стало уже традицией установление памятника российской императрице и чиновникам за якобы выдающуюся роль в развитии того или иного города. Поэтому принятие решения относительно установления памятника Н.Рябоволу в Краснодаре будет актом восстановления исторической справедливости по отношению к украинцам, которые хотели видеть этот край в составе Украины», - сказал Д.СНЕГИРЕВ.

Справка УНИАН. 16 февраля 1918 года была провозглашена Самостоятельная Кубанская народная республика, в состав которой входили Кубанская область, Ставропольский край, Терек, Дагестан и Черноморщина (Черноморская губерния).

Председателем законодательного совета был избран Н.Рябовол.

Члены законодательного совета под председательством Н.Рябовола поддержали идею отделения Кубани от России. Н.Рябовол вел переговоры о присоединении Самостоятельной Кубанской народной республики к Украинской державе, которая в 1918 году находилась под управлением гетмана Павла Скоропадского. Однако объединения не произошло.

Убит 13 июня 1919 года.