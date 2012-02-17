Дочка Тимошенко прямо сказала, чем больна мама

﻿Дочь Юлии Тимошенко Евгения подтвердила, что иностранные врачи обнаружили у ее матери грыжу.

Об этом она сказала в интервью "Радио "Свобода", сообщает Украинская правда.

"Представители министерства постоянно говорят о том, что она здорова, что она может делать не только физические упражнения, но теперь уже и работать в колонии. Если сейчас, после диагноза немецких и канадских врачей, которые пришли к выводу, что у нее грыжа, так продлится и дальше, и ей не будет оказана медицинская помощь, нужна будет операция", - отметила Евгения.

"Эту операцию нельзя проводить в колонии. Конечно же, операция вне стен колонии полностью противоречит интересам режима, власти, пенитенциарной службы, которая работает по прямым приказам Виктора Януковича", - добавила она.

Дочь Тимошенко уточнила, что украинские врачи "не участвовали в обследовании, его проводили только немецкие и канадские специалисты".

"Я надеюсь, что они скоро сделают заявление о том, что по-настоящему происходит со здоровьем моей мамы", - подытожила она.

Ранее "Украинская правда", со ссылкой на источники, сообщила, что германские врачи обнаружили у Тимошенко грыжу позвоночника.