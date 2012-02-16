Тимошенко не разрешает называть ее диагноз

Работа медицинской комиссии в составе зарубежных и украинских специалистов, которая проводила обследование состояния здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, завершена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщила председатель комиссии, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО.

По ее словам, комиссия, созданная общим приказом Минздрава, Министерства иностранных дел Украины и Государственной пенитенциарной службы Украины, работала в течение трех суток.

Как заметила Р.МОИСЕЕНКО, комиссия не получила от Ю.ТИМОШЕНКО разрешения на обнародование ее диагноза.

По словам заместителя министра, зарубежные специалисты передали все свои заключения для ознакомления всем членам комиссии. «Нам были переданы непосредственно эти заключения», - сказала Р.МОИСЕЕНКО.

В свою очередь, член комиссии, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Василий НЕТЯЖЕНКО сообщил, что работа комиссии была полностью обеспечена необходимыми приборами и материалами, для обследования Ю.ТИМОШЕНКО были выделены две комнаты. Кроме того, обследование проводилось возле кровати больной. «Полностью все обследование, которое было возможно в этом заведении (Качановской колонии), оно было проведено», - отметил В.НЕТЯЖЕНКО.

По словам члена комиссии, руководителя отделения Института нейрохирургии имени Ромоданова Национальной академии медицинских наук Украины Евгения ПЕДАЧЕНКО, зарубежные специалисты подтвердили результаты обследований и тактику лечения, которую предложили украинские медики после предыдущих обследований Ю.ТИМОШЕНКО.

«Была подтверждена тактика лечения, которая применялась и была рекомендована украинскими врачами. Ни о каком оперативном вмешательстве речь не идет», - заметил он.

По словам Р.МОИСЕЕНКО, комиссия пришла к общему заключению, и сегодня заключения ее работы, подписанные руководством и врачами пенитенциарной службы, будут переданы Ю.ТИМОШЕНКО.

Лечащий врач Ю.ТИМОШЕНКО Татьяна ДЕМЧЕНКО сообщила, что препараты, рекомендованные специалистами комиссии, являются препаратами тех же групп, которые до этого рекомендовали украинские медики.

Т.ДЕМЧЕНКО добавила, что зарубежные врачи рекомендовали некоторые дополнительные методы диагностики, в частности, рентгенологическое обследование.

Как сказала Р.МОИСЕЕНКО, члены комиссии не давали рекомендаций относительно стационарного лечения Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, все методы лечения и диагностики есть в Украине. «Ничего супернового, что касается диагностики, не было. Консилиум врачей определил тактику лечения», - сказала она.

Р.МОИСЕЕНКО, говоря о потребности Ю.ТИМОШЕНКО в средствах реабилитации, отметила, что экс-премьер обеспечена всем необходимым. «Ей предложили средства реабилитации, ей дали все, что нужно», - заверила она.

При этом Р.МОИСЕЕНКО отметила, что костыли Ю.ТИМОШЕНКО не нужны.

Также она добавила, что немецкие специалисты в ближайшее время передадут реабилитационную программу для Ю.ТИМОШЕНКО.