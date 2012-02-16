Королевской ставят палки в колеса в Черкассах?

Черкасская областная власть пытается сорвать посещение города лидером УСДП Натальей КОРОЛЕВСКОЙ и ее заместителем Евгением СУСЛОВЫМ. Об этом заявил председатель Черкасской областной организации партии Андрей ДЗЮБА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской социал-демократической партии (УСДП), на сегодняшний день в черкасской гостинице «Днепр» было запланировано проведение при участии лидера УСДП Форума людей дела, на который были приглашены предприниматели города и области. «Вечером нам позвонили по телефону из гостиницы и сообщили, что весь конференц-зал залит водой. Я немедленно прибыл на место, однако на мое предложение осмотреть помещение и оказать помощь – я руковожу городской аварийной службой, никаких сигналов на нее не поступало, – получил немотивированный отказ, – заявил он. – Думаю, в администрации гостиницы есть только один выход как-то оправдаться: таки продемонстрировать залитый до потолка водой конференц-зал. Готова ли она к таким убыткам – это открытый вопрос».

Председатель Черкасской областной организации партии отметил, что по имеющейся у него информации, администрация гостиницы «Днепр» должна была только сегодня утром сообщить организаторам о невозможности проведения форума на территории заведения, но по каким-то причинам сделала это раньше. Вместе с тем он отметил, что это не помешает проведению Форума людей дела, который состоится в гостиничном комплексе «Апельсин».

«Последние несколько дней – после получении информации о приезде Н.КОРОЛЕВСКОЙ в Черкассы – областная власть напоминает разоренный улей. Все мы помним, как в конце 90-х – в начале 2000-х годов действовал админресурс: исчезал свет перед встречей с людьми, вдруг не могли найти ключи от помещения и т. п. Даже нынешний сильный страх не делает власть изобретательней: административные методы стали еще менее изобретательными, чем раньше, и напоминают детский сад. Сегодня мы ожидаем и других сюрпризов от власти», – заметил А.ДЗЮБА.

Как сообщили в пресс-службе, сегодня лидер УСДП, народный депутат (фракция «БЮТ-Батьківщина») Н.КОРОЛЕВСКАЯ и первый заместитель председателя УСДП, народный депутат (фракция «БЮТ-Батькіфвщина») Е.СУСЛОВ посетят Черкассы. В программе визита - встреча с жителями города и местным руководством Службы содержания домов, пресс-конференция, участие в Форуме людей дела и встреча со студентами Восточноевропейского университета экономики и менеджмента.