В Украину едет спикер российской Думы

Свой первый рабочий визит в должности председателя российской Государственной Думы Сергей НАРЫШКИН намерен совершить в Украину 20 февраля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом С.НАРЫШКИН заявил сегодня в Москве.

«Действительно, свой первый рабочий визит я планирую совершить в Украину. Это будет в понедельник, 20 февраля. Я встречусь с моим коллегой, председателем Рады, и другими коллегами в Украине», - сказал С.НАРЫШКИН.

Как сообщал УНИАН, 20 января в ходе телефонного разговора председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН и председатель Госдумы Федерального собрания Российской Федерации С.НАРЫШКИН договорились активизировать работу Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Верховной Радой Украины и Федеральным собранием РФ.

21 декабря 2011 года С.НАРЫШКИН был избран председателем Государственной думы России шестого созыва. Ранее он занимал должность главы администрации президента РФ.