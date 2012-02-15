Тюремщики говорят, что на обследование Тимошенко 2 дней может не хватить

В Качановской колонии Харькова продолжается комиссионное обследование состояния здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий ЧУМАК.

Он отметил, что сегодня обследование Ю.ТИМОШЕНКО продолжили канадские и украинские специалисты, в то же время немецкие специалисты отбыли из Украины. Комиссия медиков начала осмотр экс-премьера после 12.00, утверждает Ю.ЧУМАК.

Он отметил, что ему не известно, где сейчас находится оставленный немецкими медиками конверт с диагнозом Ю.ТИМОШЕНКО, о котором сообщалось в СМИ. Он также не смог сказать, когда обследование завершится, предположив, что оно продолжится завтра.

«Вчера было сказано, что обследование такого уровня может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Скорее всего, развитие событий идет по второму сценарию. Скорее всего, сегодня результатов не будет, скорее всего, комиссия будет продолжать работать и завтра», - сказал Ю.ЧУМАК.

Он отметил, что за пределы колонии в рамках обследования, которое продолжается, Ю.ТИМОШЕНКО не вывозили.

Как сообщал УНИАН, ранее защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявлял, что сегодня по состоянию на 16.30 канадские медики не смогли приступить к обследованию Ю.ТИМОШЕНКО.

По его словам, «чиновники Минздрава требуют от международных медиков нарушить правила конфиденциальности отношений между врачами и пациентами и предоставить «медикам от Банковой» доступ к результатам обследования Ю.ТИМОШЕНКО».

Кроме того, защитник экс-премьера заявил, что чиновники от Минздрава также «заставляют Ю.ТИМОШЕНКО дать разрешение на то, чтобы международные врачи предоставили чиновникам от Минздрава результаты медицинских исследований».

«Препятствие работе международной медицинской комиссии осуществляется с целью манипулирования с информацией относительно состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Справка УНИАН. 13 февраля в Украину для независимого обследования Ю.ТИМОШЕНКО прибыли специалисты из Германии и Канады.

14 февраля медицинская комиссия прибыла в Харьков. Около 17.00 после длительных переговоров Ю.ТИМОШЕНКО согласилась на участие в обследовании специалистов Министерства здравоохранения Украины. По данным начальника Государственной пенитенциарной службы Александра ЛИСИЦКОВА, комиссия получила письменное согласие Ю.ТИМОШЕНКО на обследование всеми специалистами.

Руководитель медицинской комиссии, первый заместитель министра здравоохранения Раиса МОИСЕЕНКО не смогла сказать, сколько времени необходимо для проведения первичного осмотра экс-премьера. Она отметила, что врачи не ограничены во времени.