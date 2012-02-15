ЮНЕСКО обещает поинтересоваться вертолетной площадкой для Януковича

ЮНЕСКО обратится к украинской власти за разъяснениями по поводу неудовлетворительного состояния исторических памятников в Киеве.

Об этом говорится в ответе председателя Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Кишора РАО на обращение лидера партии «УДАР» Виталия КЛИЧКО и депутатской фракции «УДАР» в Киевсовете по поводу системной застройки днепровских склонов и необходимости защиты объектов, внесенных в перечень мирового наследия, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Заверяем вас в том, что уделим надлежащее внимание этой проблеме. ЮНЕСКО намерено сделать соответствующий запрос к представителям украинской власти и требовать дальнейшего информирования и соответствующих комментариев. При случае выражаем благодарность за ваш вклад в сохранение объектов мирового наследия в столице Украины», – говорится в ответе представителя ЮНЕСКО.

Как отметили в пресс-службе партии, в письме в ЮНЕСКО депутаты фракции «УДАР» привели несколько десятков примеров, когда охранная территория днепровских склонов незаконно раздавалась в частные руки. В частности, речь шла о строительстве вертолетной площадки для Президента Украины на Парковой дороге в столице.

В то же время, как сообщили в партии, 14 февраля судья Окружного административного суда Киева В.КУЗЬМЕНКО оставил без рассмотрения исковое заявление В.КЛИЧКО к Киевсовету об отмене решения о выделении ООО «Амадеус Ко» указанного земельного участка.

Судья обосновал свое решение тем, что срок обращения в административный суд по защите истцом своих прав истёк. В то же время судья не принял во внимание, что указанное решение Киевсовета до сих пор официально не опубликовано, а дата его подписания городским председателем неизвестна, подчеркнули в пресс-службе «УДАРа».

«Понятно, что суды не желают рассматривать иск Виталия КЛИЧКО о незаконном строительстве, поскольку оно напрямую связано с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Однако это постановление будет обязательно обжаловано в суде апелляционной инстанции. Параллельно мы направим в Генпрокуратуру представление об опротестовании незаконного решения Киевсовета и будем требовать остановить строительные работы на Парковой дороге», - отметил представитель В.КЛИЧКО в суде, руководитель аппарата депутатской фракции «УДАР» в Киевсовете Владимир БОНДАРЕНКО.