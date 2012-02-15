"Батьківщина" объявила "черкасскую семерку"

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО будет баллотироваться на парламентских выборах 2012 года в одномандатном избирательном округе Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель областной организации ВО «Батькивщина» Анатолий БОНДАРЕНКО.

Он отметил, что Черкасская облорганизация ВО «Батькивщина» определила круг лиц, которым предложено баллотироваться в Верховную Раду в одномандатных округах области.

В частности, по словам А.БОНДАРЕНКО, если в области будет семь одномандатных избирательных округов, то «Батькивщина» готова предложить на округа таких кандидатов: депутатов Черкасского облсовета Александра СИНГАЕВСКОГО, Светлану ТРОФИМОВУ, Анатолия БОНДАРЕНКО, Владимира ГРЕСЯ, Наталью КРАВЦОВУ, депутата Черкасского горсовета Николая БУЛАТЕЦКОГО и народного депутата Украины Николая ТОМЕНКО.

Вместе с тем А.БОНДАРЕНКО отметил, что такое решение облорганизации – не окончательное. Упомянутым людям областная партийная организация и партийные организации на местах предложили баллотироваться, однако, заверил он, для достижения общей цели объединенной оппозиции на выборах партия готова уступить некоторые округа.