Грищенко: Украина – не Россия, это правда, но далеко не вся

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что нельзя сводить украинскую идентичность только к тому, что «Украина – не Россия».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр сказал, выступая перед студентами Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.Добролюбова.

«С моей точки зрения, последние годы были весьма поучительными как для украинской, так и для российской политики. Для Украины наиболее существенным мне представляется тот вывод, что нельзя сводить украинскую идентичность только к тому, что «Украина – не Россия». Украина действительно – не Россия. Это правда. Но далеко не вся», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его мнению, при всей своей очевидности эта констатация представляет собой лишь первый шаг, после которого начинается длительный путь к осознанию истинной идентичности современной украинской нации.

«Увы, некоторые в Украине остановились на этой точке и не продвинулись дальше. Удовлетворившись этой начальной констатацией и не мудрствуя, они поставили знак равенства между украинским национальным самосознанием с одной стороны и отрицанием, а часто и порицанием, всего российского с другой», - отметил министр.

Он подчеркнул, что эта группа выбрав сугубо антироссийскую риторику, выбрали путь раскола, изоляции и путь «в никуда». Антироссийская риторика чужда большинству украинцев. Так же как и путь политической конфронтации с Россией, считает он.

«Всю эволюцию украинской нации, всю ее внешнюю политику и все ее европейское будущее невозможно и не нужно сводить к формуле «прочь от Москвы». Украине, которая сочетает в себе Восток и Запад, тесно в этой формуле. Однако так же тесно ей и в шаблоне возврата к славянским истокам и культивации «русского мира», - уверен К.ГРИЩЕНКО.

Он уверен, что Украина слишком велика и уникальна, чтобы довольствоваться теми шаблонами, которые ей диктует внешний мир.

«Дилемма «Восток или Запад» - для нас искусственна и надуманна. Потому что в «украинском мире» есть место и для первого, и для второго». И если в современной Европе Восток и Запад, наконец, преодолевают свой антагонизм, то Украина и подавно не должна между ними разрываться», - уверен он.

К.ГРИЩЕНКО заявил, что Украина будет развиваться как европейское государство, основанное на европейских ценностях и ориентированное на членство в ЕС. Но это европейское государство будет иметь одну непреложную особенность: партнерские, братские отношения с Россией, подчеркнул он.