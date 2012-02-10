Янукович не едет в перинатальный центр - изменился график

Поручил Попову

В связи с изменениями в рабочем графике Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил председателю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ посетить Киевский городской перинатальный центр. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины. Как сообщал УНИАН, сегодня в 14:30 Президент Украины планировал посетить Киевский перинатальный центр по ул. Предславинская, 9.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter