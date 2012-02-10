Тейшейра: Зона свободной торговли с СНГ и Евросоюзом - невозможна

Председатель Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА заявляет, что зона свободной торговли с СНГ и Евросоюзом невозможна.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

Ж.ТЕЙШЕЙРА назвал нонсенсом ситуацию, когда переговоры о зоне свободной торговли с ЕС завершены, соглашение готово, но до сих пор не подписано.

Председатель представительства Европейского Союза в Украине отметил: "Евросоюз последовательно и с самого начала заявлял, что углубленная и исключительная зона свободной торговли, которая предусматривает значительную интеграцию Украины с ЕС, несовместима с соглашением о зоне свободной торговли со странами СНГ и Таможенным союзом между Россией, Беларусью и Казахстаном".

Напомним, Соглашение о зоне свободной торговли с СНГ премьер Николай АЗАРОВ подписал на саммите в Санкт-Петербурге в октябре прошлого года. Верховная Рада должна ратифицировать его после 20 февраля.

В то же время Украина и ЕС согласовали, но пока еще не подписали аналогичное соглашение. Представители власти неоднократно отрицали, что договоренности с Евросоюзом и СНГ - взаимоисключающие.