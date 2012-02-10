Из диаспоры пишут, чтобы кончали волокиту с памятником Шевченко

Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) направил письмо Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с копией письма мэру Винницы Владимиру ГРОЙСМАНУ, где выразил свою глубокую обеспокоенность в связи с препятствиями в установлении на центральной площади Винницы памятника гениальному сыну украинского народа, великому украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СКУ.

ВКУ обратил внимание на постановление исполкома Винницкого городского совета от 17 ноября 2011 г., в котором были заменены принятые в 2004 и 2010 годах решения об установлении на центральной, Театральной площади Винницы памятника Тарасу Шевченко, на ряд положений об изучении общественного мнения о сооружении этого памятника в одном из других мест. Это постановление стало причиной прекращения начатого конкурса на лучший проект памятника Тарасу Шевченко на Театральной площади.

ВКУ призвал властные структуры Украины как можно скорее расследовать вышеупомянутые действия исполкома Винницкого городского совета и обеспечить сооружение на Театральной площади Винницы памятника, достойного величия Тараса Шевченко, чье 200-летие со дня рождения через два года будет отмечать все мировое украинство.