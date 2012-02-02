Попов не хочет слышать об экономии, когда речь идет о спасении жизней

14:48, 02 февраля 2012
Политика
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Столице обещают реформу "скорой"

В этом году на содержание Станции скорой медицинской помощи Киев выделил на 38,2% больше средств, чем в прошлом году. То есть «быстрая медицина» получит на 35 млн. 546,9 тыс. грн. больше.

По словам главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова, неотложная помощь в столице должна стать как можно более быстрой и более эффективной. Ради этого город не пожалел ни денег, ни ресурсов.

«Экстренная медицинская помощь – это и отрасль, с реформой которой мы не можем позволить себе медлить. Речь идет о жизни и здоровье киевлян. Мы должны понимать, что чем быстрее кареты будут доставлять больных в медицинские заведения, и чем лучше врачи скорой будут обеспечены медикаментами – тем более шансов спасти как можно больше жизней. А это самое важное наше задание», – цитирует главу горгосадминистрации сайт киевской власти.

Предоставленные городом средства пойдут, среди прочего, и на дополнительное оснащение карет экстренной помощи и улучшения условий труда сотрудников «скорой». Кроме того, в арсенале медиков станет больше лекарств, в частности, и дорогостоящих препаратов, которые применяются при лечении инфарктов и инсультов. Так, расходы на медикаменты в расчете на один вызов скорой помощи выросли, в сравнении с прошлым годом, с 6 до 35 гривен.

«Разве можно говорить об экономии, когда речь идет о спасении жизней. Важно, чтобы «скорая» не только приезжала своевременно, но и имела все необходимое для помощи больным. Наша цель – обеспечить максимально качественную медицинскую помощь киевлянам еще на догоспитальном этапе», – сказал Александр Попов.

В настоящее время нормативы требуют от «скорой» прибытия по адресу не дольше, чем через 10 минут после вызова. Чтобы киевская «скорая» всегда прибывала своевременно, в городе создадут сеть пунктов базирования бригад. Сегодня предусмотрено 25 постоянных пунктов на территории медицинских заведений, да еще 16 – временных. С этой же целью на станции началась работа по модернизации средств связи и автоматизированной информационно-диспетчерской системы (АИДС). Это позволит осуществлять управление работой скорой помощи в режиме реального времени. В частности, автоматизируются процессы приема вызовов «103» и их анализ за поводом и территориальными признаками. Информация мгновенно будет передаваться на подстанцию, которая расположена ближе всего к адресу вызова. Одновременно вызов будет получать непосредственно бригада скорой медицинской помощи через GPS-навигаторы.

В этом году реконструкции ожидает и само здание Киевской городской станции скорой медицинской помощи. Там запланирована надстройка 4-го этажа для единой диспетчерской службы. Также «скорая» получит новое программное обеспечение, компьютерную систему и современные средства связи. Для этого в городском бюджете запланировали 1 миллион гривен. За средства же государственного бюджета Киев приобрел 63 новых автомобиля для Станции скорой медицинской помощи.

Напомним, с начала медицинской реформы в Киеве размежевана скорая и неотложная медицинская помощь для взрослого и детского населения, специализированные психиатрические бригады переданы в состав психиатрической больницы, Киевсоветом утверждены правила вызова бригад скорой и неотложной медицинской помощи, создан Киевский городской центр экстренной медицинской помощи службы медицины катастроф, приобретена специальная одежда для персонала, функционирует отдельное автотранспортное предприятие для обеспечения ЛПЗ специализированным санитарным автотранспортом.

 

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