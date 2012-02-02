Попов: Жители общежитий Киева смогут приватизировать свои комнаты

Городская власть Киева ускоряет процесс перевода ведомственных и государственных общежитий на баланс города, что даст возможность жителям этих общежитий скорее реализовать свое право на приватизацию жилья. Об этом заявил председатель КГГА Александр Попов во время визита в общежитие на ул. Волкова, 10-А, которое решением сессии от 26 января уже было передано с баланса АК «Киевэнерго» в коммунальную собственность.

«Городская власть в своей работе большое внимание уделяет вопросу обеспечения жильем социальноуязвимых слоев населения, в том числе работников бюджетных учреждений и крупных предприятий разных форм собственности», – цитирует Попова официальный портал киевской власти.

Как сообщил председатель КГГА, уже через неделю будут улажены все формальные вопросы, и жители общежития на ул. Волкова смогут создать объединение совладельцев многоквартирных домов.

«Мы рассматриваем это общежитие, как пилотный проект. На его примере отработаем весь механизм передачи и благоустройства общежитий в Киеве. Конечно, город окажет жителям всю необходимую помощь. Уже завтра сюда приедет бригада коммунальщиков, чтобы устранить порывы в системе водоснабжения. Как только позволит погода – отремонтируем крышу. Однако функционирование ОСМД, как форма управления бывшими общежитиями, будет самым эффективным. С одной стороны, люди смогут существенно экономить сдавая не жилищные помещения, с другой – кто как не жильцы лучше знает на что именно потратить сэкономленные средства», – резюмировал Александр Попов.

По его словам, городская власть рассматривает приватизацию комнат в общежитиях лишь как промежуточный этап в решении жилищных проблем киевлян, которые не имеют собственных квартир.

Как один из вариантов последующего улучшения жилищных условий для жителей общежитий городская власть рассматривает приобретение ими квартир по программе 70х30. Напомним, что по этой программе люди платят лишь 70% стоимости квартир в новых домах. А еще 30 – компенсируется за счет государственного бюджета.

С 2006 года, когда Киевсовет делегировал райсоветам полномочия принимать на баланс общежития, в коммунальную собственность города и районов было принято лишь четыре общежития. В 2012 году возможность приватизировать свои комнаты получат жители по меньшей мере 19 общежитий. Одно решение (относительно общежития на ул. Волкова, 10-А) уже принято на сессии. Ожидается, что еще два общежития перейдут в коммунальную собственность после февральской сессии Киевсовета. Документы относительно 16 других общежитий находятся на согласовании.