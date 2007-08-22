Луценко не позволит вбить клин между БЮТ и НУ-НС

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что не позволит никому вбить клин между БЮТ и НУ-НС.

Об этом он заявил сегодня, выступая на митинге перед жителями города Желтые Воды Днепропетровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, сегодня все социологические опросы показывают, что демократические политические силы имеют все шансы создать большинство в новом парламенте.

«Я заверяю, что никому не позволю вбить клин между БЮТ и НУ-НС, которые являются политическими союзниками», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.