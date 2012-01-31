Пшонка говорит, что не нашел в резолюции ПАСЕ ни слова о ГПУ

Парламентская Ассамблея Совета Европы не обязывала Генеральную прокуратуру совершать какие-либо действия по освобождению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, бывшего министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО и бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы ГПУ Юрий БОЙЧЕНКО, комментируя посещение ведомства оппозиционными народными депутатами.

По словам Ю.БОЙЧЕНКО, руководство Генпрокуратуры проинформировало депутатов «о законности» криминального преследования Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что именно руководители ГПУ ответили народным депутатам на требование выполнить резолюцию ПАСЕ, руководитель пресс-службы уточнил, что генпрокурор Виктор ПШОНКА отметил, что «ни одним словом в резолюции ПАСЕ не прописаны слова «Генеральная прокуратура».

По его словам, что касается изменения мер пресечения в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, В.ИВАЩЕНКО, а также Ю.ТИМОШЕНКО, то только суды имеют полномочия решать эти вопросы, и только суды могут принимать решение об изменении меры пресечения.

Отвечая на упреки журналистов в том, что представители прокуратуры в судах регулярно выступают против изменения мер пресечения в отношении указанных бывших членов правительства, Ю.БОЙЧЕНКО сказал: «Государственное обвинение в суде является процессуально независимым лицом, и не может чувствовать на себе давление руководства Генеральной прокуратуры».

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных в тюрьму экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, бывшего в.и.о министра обороны В.ИВАЩЕНКО и экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

ПАСЕ призвала украинскую власть немедленно освободить Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО.

В то же время ПАСЕ призвала разрешить без предварительных условий провести обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, и в случае необходимости – предоставить разрешение на лечение независимыми медиками за пределами пенитенциарного заведения.

Сегодня, 31 января, оппозиционные народные депутаты встретились с руководством Генпрокуратуры. Они требовали от генерального прокурора В.ПШОНКИ предоставить им информацию о действиях Генпрокуратуры по выполнению резолюции ПАСЕ.