Люди из партии Кинаха заявили о поддержке блока НУ-НС

Волынское отделение Партии промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ) на досрочных выборах в Верховную Раду поддержит блок “Наша Украина - Народная самооборона”.

Об этом сообщается на официальном сайте блока “Наша Украина – Народная самооборона” со ссылкой на пресс-службу Волынской организации ПППУ.

На 6-м съезде ПППУ не было принято решение об участии партии в досрочных выборах в Верховную Раду. В связи с этим участники расширенного совета и секретариата Волынской областной организации заявили, что на выборах партия будет поддерживать блок “Наша Украина - Народная самооборона” и призвали к этому всех членов Партии промышленников и предпринимателей Волыни.

Заявление подписали лидеры районных и городских организаций партии.

“Партия активно сотрудничает с органами государственной власти, местного самоуправления, другими партиями Волыни в интересах поддержки и содействия развитию экономики области, поддержки предпринимательства”, - сказал председатель областной организации партии, депутат Волынского областного совета Виктор ГУПАЛО.