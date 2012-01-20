Апелляционный суд признал правомерным закрытие дела против Кучмы

Апелляционный суд Киева признал законным решение Печерского районного суда столицы, отменившего постановление первого заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей Апелляционного суда Киева, не удовлетворив соответствующие жалобы на решение суда первой инстанции адвоката Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентины ТЕЛИЧЕНКО, Генеральной прокуратуры, журналиста Алексея ПОДОЛЬСКОГО и адвокатов экс-майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павла СЫЧЕВА и Николая НЕДИЛЬКО.

Соответствующее решение содержится в резолютивной части постановления суда. Его полный текст будет объявлен 25 января в 12.00.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте 2011 года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, приведшие впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года). Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 ноября адвокаты экс-Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

14 декабря 2011 года Печерский райсуд решил, что Генпрокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ.