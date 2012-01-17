Бойко и Миллер «конструктивно» пообщались

Сегодня, 17 января, в Москве прошла рабочая встреча министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля Украины, переговоры украинской и российской сторон прошли в конструктивном русле. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕР договорились продолжить переговоры в сфере закупок и транзита российского газа до полной реализации принципиальных договоренностей, достигнутых руководством двух стран.

В свою очередь, в ОАО «Газпром» также отмечают, что переговоры председателя правления компании Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО прошли в конструктивной обстановке и будут продолжены.

«Стороны договорились продолжить консультации и переговоры о сотрудничестве в газовой сфере в соответствии с договоренностями руководителей двух стран в конце 2011 года», - говорится в собщении.