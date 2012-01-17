Попов наградил победителей конкурса «Киев – сказочная столица»

Председатель КГГА Александр Попов наградил победителей общего конкурса Киевской городской государственной администрации и телеканала «Сити» «Киев - сказочная столица» на лучшее оформление витрин и фасадов домов к новогодним и рождественским праздникам. Победителем стал магазин игрушек и декора «Скорпио» на бульваре Леси Украинки, 2. Ежегодно именно это заведение киевляне отмечают, как лучше всех украшенный магазин города.

Как сообщает пресс-служба КГГА, конкурс «Киев – сказочная столица» продолжался с 1 до 25 декабря прошлого года. Первенство оспаривали юридические и физические лица, которые собственноручно оформляли фасады офисных и частных домов, витрин магазинов, ресторанов, салонов, учреждений и зарегистрировались для участия в конкурсе на сайте телеканала «Сити». О каждом из участников в эфире телеканала и на его сайте демонстрировался информационный ролик. Победителя определяли киевляне голосованием на интернет-странице проекта.

Целью конкурса стало улучшение эстетичного вида города, создание позитивного имиджа столицы Украины, сказочной атмосферы во время зимних праздников.

«Красивая иллюминация, я думаю, - это не роскошь, это атрибут современной европейской столицы. Как по мне, то в этом году наш город особенно красивым встречал Новый год. И во многом это заслуга не только коммунальных служб, но и предпринимателей и самих киевлян. Хотел бы поблагодарить все, кто приобщился к нашему конкурсу: предприятия, которые стали его участниками, киевлян, которые голосованием определили победителя, и всем тем, кто ежегодно делает наш город более светлым, более ярким, более праздничным», – сказал Александр Попов, награждая победителя.

Председатель КГГА отметил также новогодние игрушки собственного производства магазина-победителя. Кукол отечественного производства пока еще не много, ведь их изготовление в Украине, к сожалению, пришло в упадок. Александр Попов предложил возродить традицию киевского изготовления кукол в рамках программы «сделано в Киеве» и предложил свою поддержку такому проекту.

«Это не правильно, что сейчас у нас есть игрушки лишь с китайским или европейским лицом. Верю, что киевские куклы найдут своих почитателей и среди украинцев, и среди иностранных гостей нашего города. Думаю, нам стоит отработать возможность внедрения такого сувенирного производства уже в ближайшее время, ведь это было бы особенно актуально в канун Евро-2012», – сказал глава горадминистрации.

Также Александр Попов поблагодарил телеканал «Сити» за инициативу проведения конкурса и призвал продолжить сотрудничество и в дальнейшем. В частности, это касается проектов озеленения и благоустройства города.