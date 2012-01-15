В Брусилове отметили 130-летие Ивана Огиенко

В поселке Брусилов Житомирской области состоялись торжества по случаю 130-летия со дня рождения выдающегося житомирянина Ивана Огиенко (митрополита Иллариона).

Как передает корреспондент УНИАН, инициаторами празднования выступили активисты Житомирской областной организации ВО "Свобода".

Участие в мероприятии приняли местные жители, ученые, молодежь и представители интеллигенции из других областей Украины.

Участники празднования посетили музей И.Огиенко, а также место, где раньше находился дом митрополита, а в настоящее время – памятная плита.

По словам директора музея Владимира СТАШУКА, украинцы помнят украинского ученого, митрополита, уроженца Житомирщины.

Местные власти планирует отметить юбилей И.Огиенко 19 января, то есть через 5 дней после фактической даты со дня рождения митрополита.

Справка УНИАН. Иван Огиенко (1882 — 1972) - выдающийся украинский историк, митрополит, политический, общественный и церковный деятель, языковед, педагог, родился в Брусилове Житомирской области. И.Огиенко - автор многих научных трудов по украинскому языкознанию, истории церкви, культуры, канонического права. На родине И.Огиенко в Брусилове ему установлен памятник.