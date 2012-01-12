Депутаты хотели сделать каждый четвертый день в году праздником?

В 2011 году народные депутаты Украины зарегистрировали в парламенте проекты постановлений об отмечании 91-й памятной даты. Об этом сообщает журнал Weekly.UA, отмечая, что, если бы все эти предложения были приняты, то каждый четвертый день в Украине проводились бы торжества по тому или иному случаю.

Под каждое торжество из государственного и местного бюджета предлагалось выделять средства, нередко суммы достигают 5-10 млн. грн. на один повод, отмечает издание. Деньги идут на проведение фестивалей и творческих вечеров, выпуск памятных монет и почтовых марок, печатание хвалебных книг и статей.

При этом часто депутаты предлагают отмечать события, основываясь не на исторических фактах, а собственных симпатиях и личных интересах. «Утверждаются второстепенные даты, которые можно было бы отметить и на местном уровне или вообще оставить в прошлом», – подтверждает глава Комитета по культуре и духовности Верховной Рады Владимир ЯВОРИВСКИЙ.

Регионалы и коммунисты, пользуясь своим преимуществом в Раде, регулярно «выбивают» деньги на празднование дней рождений советских героев или годовщин сражений Великой Отечественной. А иногда депутаты голосуют за тот или иной праздник, чтобы просто сделать кому-то приятное. «Недавно провластные депутаты протолкнули инициативу отметить на государственном уровне годовщину со дня рождения советского космонавта Георгия Берегового, выходца из Украины. Но наибольшая заслуга этого человека была в том, что в свое время он помог избавиться от судимостей нынешнему Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ», – считает В.ЯВОРИВСКИЙ. А 29 февраля 2012 года, как решили народные депутаты, вся страна должна отмечать 80-летие эстрадного певца Юрия БОГАТИКОВА, родившегося в Енакиево (Донецкая область).

По такому же принципу, например, с подачи спикера Владимира ЛИТВИНА страна праздновала 75-летие Института истории НАН. Известно, что политик сам по образованию историк и несколько лет занимал руководящие должности в академии наук.

Самый активный в вопросе инициирования различных дат брат третьего Президента Украины Петр ЮЩЕНКО. Например, в прошлом году П.ЮЩЕНКО предложил отпраздновать 940-летие со дня рождения Евпраксии Всеволодовны – дочери древнерусского князя Всеволода, а также вспомнить о 310-летии смерти гетмана Демьяна Многорешного и 860-летии со дня рождения князя Игоря.