У мужа Тимошенко в Чехии - элитный дом и бизнес

Муж Юлии Тимошенко Александр, получивший политическое убежище в Чехии, не новый человек в этой стране, выяснила ТСН.

12 лет назад он приобрел дом в элитном микрорайоне под названием Лидиче, что подтвердили его соседи.

Кроме собственной частной квартиры Тимошенко имеет в Чехии еще и бизнес-интерес.

Согласно реестру юридических лиц Чехии фирма Александра Тимошенко International Industrial Projects зарегистрирована в одной из квартир дома в городе Усти над Лабем, что в ста километрах от Праги. По документам компания занимается торговыми операциями, но пока ее двери закрыты.

Одним из совладельцев фирмы Тимошенко является чех Властимил Прокеш, проживающий в селе Велке Брежневе. Съемочная группа ТСН попыталась встретиться с ним и обсудить его общие финансовые дела с Александром Тимошенко, но Прокеш отказал.

Убежище, которое Александр Тимошенко с легкостью получил в Чехии, может существенно ухудшить украинско-чешские отношения.

Напомним, что Украина и Чехия уже находились на грани дипломатического кризиса после того, как убежище здесь получил экс-министр правительства Тимошенко Богдан Данилишин. Тогда из Украины были высланы два дипломата, а отношения улучшились лишь после недавнего визита премьер-министра Николая Азарова.

Однако пока украинская сторона еще не дала свою оценку поступку Александра Тимошенко.

Сам Тимошенко готовится дать большую пресс-конференцию, где и объяснит свои мотивы.