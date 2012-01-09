У мужа Тимошенко в Чехии - элитный дом и бизнес
Готовится к пресс-конференции
Муж Юлии Тимошенко Александр, получивший политическое убежище в Чехии, не новый человек в этой стране, выяснила ТСН.
12 лет назад он приобрел дом в элитном микрорайоне под названием Лидиче, что подтвердили его соседи.
Кроме собственной частной квартиры Тимошенко имеет в Чехии еще и бизнес-интерес.
Согласно реестру юридических лиц Чехии фирма Александра Тимошенко International Industrial Projects зарегистрирована в одной из квартир дома в городе Усти над Лабем, что в ста километрах от Праги. По документам компания занимается торговыми операциями, но пока ее двери закрыты.
Одним из совладельцев фирмы Тимошенко является чех Властимил Прокеш, проживающий в селе Велке Брежневе. Съемочная группа ТСН попыталась встретиться с ним и обсудить его общие финансовые дела с Александром Тимошенко, но Прокеш отказал.
Убежище, которое Александр Тимошенко с легкостью получил в Чехии, может существенно ухудшить украинско-чешские отношения.
Напомним, что Украина и Чехия уже находились на грани дипломатического кризиса после того, как убежище здесь получил экс-министр правительства Тимошенко Богдан Данилишин. Тогда из Украины были высланы два дипломата, а отношения улучшились лишь после недавнего визита премьер-министра Николая Азарова.
Однако пока украинская сторона еще не дала свою оценку поступку Александра Тимошенко.
Сам Тимошенко готовится дать большую пресс-конференцию, где и объяснит свои мотивы.