Королевская пригласила в Киев представителей Кремниевой долины

По приглашению лидера Украинской социал-демократической партии, народного депутата (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталии КОРОЛЕВСКОЙ в Киев в ближайшее время приедут представители Кремниевой долины для презентации своего видения и перспектив развития IT-рынка в Украине.

Об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ написала на своей странице в Facebook.

«Встречалась с представителями Кремниевой долины – одного из крупнейших центров развития высоких технологий и инноваций. Уверена, в Украине может появиться своя Кремниевая долина: высококвалифицированные кадры в стране есть – необходимо только создать соответствующие условия», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, Кремниевая долина - дом более чем для 140 компаний в области электроники, программных и биотехнологий, а также других высокотехнологичных средств.

«Я в шоке!!! Это уже 22 век! Договорилась, что в Киев приедут представители долины и презентуют свое видение и перспективы. Думаю, будет интересно и полезно», – заявила лидер УСДП.

«Новый год в США провела интересно и с пользой. Благодарна компаниям и фонду Кремниевой долины за такое приглашение, иначе никогда бы не нашла времени», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

*** В 1938 году Фред Терман, профессор электротехники Стэнфордского Университета убедил двух своих студентов – Билла Хьюлета и Дэвида Паккарда - основать в гараже на территории Университета собственную фирму по производству электронных измерительных инструментов. В 50-е годы Стэндфордский университет создал промышленный парк, куда переехало несколько небольших высокотехнологичных фирм, включая Hewlett-Packard, что впервые привело к высокой концентрации предпринимателей и технических специалистов в одном месте.

Первой компанией, которая переехала в Стэндфордский индустриальный парк, была Varian Associates (изобретатель и производитель клистронов). В 1951 году компания подписала договор об аренде, а в 1953 году переехала в первое построенное здание комплекса. Вскоре там же были открыты офисы Eastman Kodak, General Electric, Shockley Semiconductor Laboratory, Lockheed, Hewlett-Packard и других компаний.

Формирование Кремниевой долины практически завершилось лишь к середине 80-х. После кратковременного спада в середине 80-х годов Кремниевая долина вошла в эпоху подъема в первую очередь в таких секторах как программное обеспечение, сетевое оборудование и микропроцессоры.

Согласно данным на 2006 год, Кремниевая долина - третий по величине технологический центр в США (по числу занятых в сфере высоких технологий – 225 тысяч 300 рабочих мест) после Нью-Йорка и Вашингтона. По другим данным, в зоне залива Сан-Франциско трудятся более 386 тысяч специалистов IТ-отрасли, что дает право Кремниевой долине считаться крупнейшим технологическим центром в США.

Средняя заработная плата в Кремниевой долине составляет 144 тысяч 800 долларов в год. На каждую тысячу занятых приходится 286 работников IТ-сферы.