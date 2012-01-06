СМИ: Чехия предоставит супругу Тимошенко политическое убежище

Власти Чехии планируют предоставить политическое убежище супругу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александру ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня написала польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Карела ШВАРЦЕНБЕРГА.

По данным издания, чешский министр сегодня сказал, что обсуждал это дело с главой Министерства внутренних дел Чехии Яном КУБИЦЕ.

"После этих разговоров понятно, что МВД решило предоставить политическое убежище", - сказал К.ШВАРЦЕНБЕРг, слова которого приводит польское издание.

Как сообщал УНИАН, сегодня чешская газета Pravo со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Чехии написала, что супруг Ю.ТИМОШЕНКО А.ТИМОШЕНКО попросил политического убежища в Чехии.

Газета отмечает, что прошение о получении убежища А.ТИМОШЕНКО подал в конце 2011 года.

В партии «Батькивщина» объяснили, что супруг Ю.ТИМОШЕНКО был вынужден выехать из Украины и обратиться к правительству Чехии с просьбой о политическом убежище в связи с усиленным давлением на лидера оппозиции через ее семью.