Милиция перегородила подступы к Качановской колонии

В Харькове под стенами Качановской исправительной колонии, где содержится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, на митинг собрались около 100 активистов партии «Батьківщина».

Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят на проезжей части улицы Каштановской. Они держат национальные флаги, символику БЮТ и «Батьківщини», а также транспаранты с надписями: «Киев ждет нашего президента – Юлию Тимошенко», «Законы Украины для власти не писаны», и скандируют: «Юле – волю!» «Власть – долой!».

Работники милиции перегородили улицу Каштановскую на подступах к воротам колонии.