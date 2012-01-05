Томенко насчитал в законопроекте Табачника 5 «коррупционных идей»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что правительству и большинству в ВР не удастся быстро и без серьезных обсуждений принять новую редакцию закона о высшем образовании.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, законопроект, который был внесен правительством на рассмотрение парламента, существенно отредактирован по сравнению с тем законопроектом, который в прошлом году был предложен большинством.

“Однако при детальном анализе обнаружено по меньшей мере 5 коррупционных идей, которые содержатся в законопроекте”, - сказал вице-спикер.

Первая, по его словам, касается “усовершенствования” системы внешнего тестирования путем введения дополнительного экзамена в высшем учебном заведении. “Вполне очевидно, что такая норма нивелирует саму идею внешнего независимого оценивания и создает достаточно много оснований для коррупции”, - сказал он.

Второй коррупционной идеей, по словам Н.ТОМЕНКО, является введение нормы, которая разрешает исключение студентов из высшего учебного заведения за плагиат. “В законе плагиат толкуется как опубликование на бумажном или электронном носителе полностью или частично под своим именем материала без ссылки на автора. На практике можно представить, как эту норму будут использовать в учебных заведениях для давления и сбора денег со студентов. Борьба с плагиатом важна, но ее нужно было начать с высшего уровня - с должностных лиц, которые готовили книгу Виктору ЯНУКОВИЧУ. Что касается студентов - с плагиатом нужно бороться путем выставления низких оценок, а не исключением”, - считает он.

Третья коррупционная схема касается земельного вопроса и имущества. “В законе нужно четко прописать, что согласие на изъятие земельных участков вузов должна давать конференция трудового коллектива, а не руководитель университета”, - сказал Н.ТОМЕНКО и отметил, что в последнее время «мы имеем очень много примеров, когда земельные сделки с землями осуществляют чиновники и ректоры».

По словам вице-спикера, после шквала критики предыдущего документа правительственные чиновники предусмотрели норму о пребывании в должности ректора не более двух сроков подряд. Но в тоже время, отметил Н.ТОМЕНКО, коррупционную составляющую содержит статья, которая предусматривает заключение контракта с ректором на срок до 5 лет или до 7 лет для национальных университетов. “На практике это выглядит таким образом, что с “неправильным” ректором могут заключить контракт на год, а с “правильными на полный срок”, - отметил вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО также считает, что большие сомнения вызывают определение и механизм формирования государственного заказа. В частности, по его словам, трудно понять, каким образом на практике будут формироваться конкурсные принципы определения государственного заказа и каким образом одни вузы будут получать государственный заказ, а другие нет.

“Кроме этих опасных идей, из закона выпала норма о бесплатной печати дипломов, о необходимости оздоровления преподавателей и студентов и т.п. Очередная революционная идея правительства быстро принять закон не пройдет”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что оппозиция и общественность будут осуществлять мониторинг процесса принятия этого законопроекта, чтобы коррупционная составляющая из него была убрана.