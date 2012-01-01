Янукович возлагает большие надежды на 2012-й год

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что 2012 год принесет каждой украинской семье счастье и благополучие, а Украине - успех и процветание.

Об этом глава государства сказал в поздравлении соотечественникам с Новым годом, сообщает пресс-служба Президента.

«Уходящий год, без преувеличения, был определяющим для нашего государства. Мы строили мосты и дороги, школы и больницы, стадионы и аэропорты. Мы собирали рекордные урожаи. Мы открывали Украину для мира. Украина положила начало новому уровню отношений с Европейским Союзом. Украинцы доказали, что наша страна сильна единством народа. И мы в дальнейшем будем беречь и укреплять это единство», - заметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «мы возлагаем большие надежды на следующий 2012-й год».

«Уверен, следующий год принесет каждой украинской семье счастье и благополучие, а Украине - успех и процветание. Мы продолжим модернизацию нашей страны, будем продолжать строить современное, экономически развитое, демократическое государство», - отметил Президент.

Он напомнил, что в 2012 году Украина будет принимать чемпионат Европы по футболу. «Мы достойно встретим гостей и покажем наше искреннее, украинское гостеприимство. Знаю, дух победы объединит наш народ!», - подчеркнул Президент.

Он пожелал всем украинцам доброго здоровья, удачи и осуществления мечты.