Онищук о недоверии к судам, новом УПК и молодых судьях

На протяжении текущего года, несмотря на ряд прогрессивных шагов в совершенствовании судопроизводства, ожидаемых позитивных изменений, которые должны были бы повысить индекс доверия к судебной системе, не произошло.

Такое мнение высказал экс-министр юстиции, президент Института правовой политики Николай ОНИЩУК, сообщили УНИАН в пресс-службе института.

По его словам, в этом году украинское правосудие существенно изменилось, и эти изменения, действительно, заслуживают внимания.

Прежде всего, сказал Н.ОНИЩУК, это касается завершения работы над разработкой нового проекта Уголовно-процессуального кодекса. «Ведь в нем учтены почти все замечания Совета Европы и прописан ряд прогрессивных положений, направленных на обеспечение реального процессуального равенства и состязательности сторон в уголовном судопроизводстве, приведение роли прокуратуры в соответствие с ее конституционным статусом, внедрение европейских стандартов уголовной юстиции. Поэтому имею надежду, что одной из первоочередных задач власти в 2012 году станет принятие этого кодекса», - отметил он.

Кроме того, по мнению Н.ОНИЩУКА, важным стало и восстановление конституционно-правового статуса Верховного Суда Украины и совершенствование его структуры, что позволит повысить эффективность деятельности высшей судебной инстанции.

Также, отметил он, в этом году была введена новая система доступа к профессии судьи через прозрачную конкурсную процедуру, и уже начало работать новое поколение судей, которые, собственно, и прошли этот конкурс.

В то же время, добавил Н.ОНИЩУК, на судебную систему серьезное влияние оказали сомнения в ее независимости. По его мнению, это произошло из-за громких процессов над бывшими должностными лицами, по которым был ряд негативных отзывов не только украинских, но и иностранных политиков и экспертов.

«Стоит также вспомнить и о попытках давления на суды. Ярким примером в этом ряду можно назвать попытку внесудебной оценки Высшим советом юстиции решений, принятых высшей судебной инстанцией – Верховным Судом Украины через открытие производства за нарушение судейской присяги членами Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда», - отметил он.

Таким образом, подчеркнул Н.ОНИЩУК, индекс недоверия к украинскому судопроизводству остается критически высоким, и в 2012 году власть должна провести ряд мероприятий, которые бы исправили такую ситуацию.