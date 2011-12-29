Яценюк заявляет, что из рук Януковича ничего не возьмет

Лидер партии "Фронт Змін" Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не примет предложение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА возглавить правительство, если таковое будет.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Из рук Президента ЯНУКОВИЧА я не приму никакой должности. И хочу напомнить, что, когда он пришел в офис Президента, он приглашал меня работать в правительстве, и я публично ему отказал. У меня уже этот шанс был", подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он сказал, что все же рассчитывает стать премьер-министром, но лишь в том случае, если оппозиция выиграет парламентские выборы и сформирует свое правительство.

"Если все будет так, как мы планируем и договариваемся в оппозиции, то мы получим большинство. А если так произойдет, то ЯНУКОВИЧ потеряет возможность назначать своего премьера и свой состав правительства. Мы готовы, если будет большинство в Верховной Раде, забрать у Президента ЯНУКОВИЧА правительство", - отметил А.ЯЦЕНЮК.