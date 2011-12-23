Кириленко - о выходе Забзалюка из фракции: это шок

Народный депутат Украины («БЮТ-Батькивщина») Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что выход Романа ЗАБЗАЛЮКА из состава фракции "БЮТ-Батькивщина" стал шоком других членов фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИРИЛЕНКО сказал в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее объявление председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНОМ соответствующего заявления Р.ЗАБЗАЛЮКА.

«Это шок», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

На вопрос, мог ли Р.ЗАБЗАЛЮК выйти из состава фракции в связи с изменением ее руководства. И.КИРИЛЕНКО отметил: «Нет. Категорически нет. Не связывайте это с этим».

На просьбу прокомментировать слухи о том, что Р.ЗАБЗАЛЮК якобы болеет и находится за границей на операции, И.КИРИЛЕНКО ответил: «Не могу сказать, что за границей, но то, что он болеет, это правда». «Вы знаете, что он прошел достаточно непростую школу, и в войсках соответствующих», - добавил он.

По словам И.КИРИЛЕНКО, он «до сих пор не верит» в то, что Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из фракции.

На вопрос журналистов, не общался ли он на днях с Р.ЗАБЗАЛЮКОМ, И.КИРИЛЕНКО сказал: «Я позавчера набирал его, но не получил ответа. Это для меня было странным. То, что не было звонка обратного, меня насторожило. Но насторожило с точки зрения здоровья».

Он отметил, что ни один из членов фракции не знал о том, что Р.ЗАБЗАЛЮК написал заявление о выходе, поэтому «это шок для каждого из нас».

«Такой человек ушел. Мне трудно на этот счет что-либо комментировать», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, на пленарном заседании председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН сообщил, что народный депутат Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из фракции "БЮТ-Батькивщина".

Причины выхода Р.ЗАБЗАЛЮКА из фракции не известны.