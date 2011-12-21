Судья читает решение по Тимошенко - в зале скандируют: "Фашисты"

Депутаты в Апелляционном суде стали скандировать: «фашисты», мешая судье огласить решение о законности повторного ареста экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, после более чем трехчасового пребывания коллегии судей в совещательной комнате, председательствующая по делу судья Ольга ЕФИМОВА начала оглашать решение .

Однако когда в решении была оглашена как позиция защиты, так и позиция обвинения, и судья стала объяснять правовыми нормами возможность уклонения Ю.ТИМОШЕНКО от следствия и суда, защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО предложил судьям снять значки и стал выкрикивать: «твари!».

После этого присутствующие в зале народные депутаты поднялись со своих мест и стали скандировать: «Фашисты!».

В то же время судья продолжает оглашать решение, но журналисты его не могут услышать из-за скандирования депутатов, которое продолжается уже 10 минут.