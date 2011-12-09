Судья обиделась на Подольского за упоминание о Боге

Пострадавший по уголовному делу об убийстве Георгия Гонгадзе журналист Алексей ПОДОЛЬСКИЙ покинул зал суда, где рассматривается жалоба адвокатов бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ПОДОЛЬСКИЙ покинул зал заседаний в связи с тем, что суд оставил без рассмотрения его очередной отвод судье.

Как пояснила судья Галина СУПРУН, подобное ходатайство уже рассматривалось. Она также заявила, что потерпевший оскорбляет суд словами «пойдите в совещательную комнату, встаньте перед Богом и возьмите себе отвод!».

Комментируя уход А.ПОДОЛЬСКОГО, его защитник Олександр ЕЛЬЯШКЕВИЧ заявил: «Действия судьи спровоцировали то, что этот процесс уже утрачивает легитимность, так как суд проходит без присутствия потерпевшего».

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании 7 декабря А.ПОДОЛЬСКИЙ также покинул зал суда, где рассматривается жалоба адвокатов Л.КУЧМЫ на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Это решение он тогда принял тоже в знак протеста против отказа в отводе судьи Галины СУПРУН.

По мнению А.ПОДОЛЬСКОГО, суд нарушил его права на защиту при рассмотрении жалобы Л.КУЧМЫ.