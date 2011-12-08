В ближайшее время Россия увеличит давление на Украину?

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО убежден, что отношения между Украиной и Россией могут измениться лишь в случае интеграции Украины в Европейский Союз.

Такое мнение он высказал во время круглого стола "Украинско-российские отношения: ближайшая перспектива" в Институте Горшенина.

По мнению В.ОГРЫЗКО, отношения двух стран после выборов в России не изменятся, поскольку, во-первых, Госдума ничего не решает в России, а во-вторых, Госдума после выборов фактически не изменилась по наполнению.

Он считает, что отношения между Украиной и Россией могут измениться в перспективе, когда Украина будет интегрирована в Европу, и Россия прекратит попытки давить на Украину, в частности, как это было со странами Балтии.

В.ОГРЫЗКО надеется, что 19 декабря между Украиной и Европейским Союзом будет парафировано Соглашение об ассоциации.

По его убеждению, если какие-то страны заблокируют принятие или ратификацию этого соглашения, они продемонстрируют свою стратегическую близорукость. "Тормозя этот процесс, они фактически тормозят переход Украины к тем демократическим принципам, о которых они, собственно, сегодня так много говорят", - отметил он.

Экс-министр выразил надежду, что западные политики поймут, что иногда нужно отступить для того, чтобы выиграть в целом. Потому В.ОГРЫЗКО уверен, что перспектива подписания соглашения с ЕС в декабре есть.

Народный депутат от НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ согласился с мнением своего однопартийца.

По его убеждению, в ближайшее время давление России на Украину не уменьшится, а наоборот - может быть увеличено, поскольку Россия так или иначе будет пытаться реанимировать СССР под тем или иным названием.

Как считает А.ПАРУБИЙ, в случае неподписания соглашения Евросоюзом 19 декабря давление увеличится, и потому речь может идти и о сдаче Украинской газотранспортной системы, и о многом другом.

Также он считает, что отношения между двумя странами могут измениться после изменения политической ситуации в РФ.

Как сказал депутат, сегодняшние события в России напоминают события в Украине за два года до Помаранчевой площади.

А.ПАРУБИЙ прогнозирует, что после марта 2012 года - выборов Президента России, - если политика ныне действующей власти в этой стране не изменится, там ситуация может значительно приблизиться к событиям в Украине 2004 года.